Karşıyaka, bu sezon yeni transferlerle yıllar sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralara demir atarken, yeşil-kırmızılıların altyapı oyuncuları ise fırtına gibi esiyor. Daha önce altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu kadrosuyla A takımla 3'üncü Lig'de üst üste 2 kez Play-Off oynayan, ligde bu sene transfer yasağını kaldırıp beklediğini bulamayan Kaf-Kaf, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen 1.5 yıllık ara sonrası start alan U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde (BGL) grubunda altyapısıyla liderlik koltuğuna kuruldu.

U19 BGL 4'üncü Grup'ta bu sezon oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Karşıyaka, 13 puanla zirveye çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 6 takımlı grupta Fethiyespor'u deplasmanda 2-1, iç sahada 4-2, Nazilli Belediyespor'u 2-0, Kuşadasıspor'u da 5-2 yenip, Bodrumspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon A takımda da forma giyen altyapı patentli Mustafa Durgun, Ferdi Burgaz gibi isimlerle takviyeli kadrosu olan Kaf-Kaf, U19'da tek yenilgisini ise Bucaspor 1928'e 1-0 yenilerek aldı.

DHA