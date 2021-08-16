Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Karşıyaka, 5 günlük kamp için Afyon'a giderken, iç saha maçlarını oynadığı İzmir Atatürk Stadı'yla ilgili İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

Karşıyaka, maçların oynanmasında sakınca olmamasına rağmen daha önce çürük olduğu gerekçesiyle tribüne seyirci alınmayacağı iddiaları gündeme gelen emektar statla ilgili kuruldan olumsuz görüş çıkarsa sezonun ilk iç saha karşılaşmaları için Tire'de atıl durumda kalan UEFA standartlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'na yönelmeyi değerlendiriyor.

Karşıyaka, olumsuz bir görüş çıkmazsa ise ilk haftalarda İzmir Atatürk Stadı'nı kullanmaya devam edecek. Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanmak için de Bornova Belediyesi'yle protokol yapan Ege temsilcisi Alsancak Stadı açıldıktan sonra iç saha maçları için Bornova'ya taşınacak. Yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nın ekim ayı sonunda tamamlanması, Karşıyaka'nın ilk 5 iç saha maçını oynadıktan sonra Alsancak'ın açılmasıyla Bornova'nın yolunu tutması bekleniyor.

SEYİRCİ ALINMAMA KARARI YOK

1971 yılındaki Akdeniz Oyunları öncesi kapılarını açıp Türkiye'nin ilk olimpik stadı olan 50 yıllık İzmir Atatürk Stadı'yla ilgili şu an için tribüne seyirci alınmaması gibi bir karar olmadığı öğrenildi. Daha önce 12 Haziran 2017'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyonunu bir süre yenilemediği 51 bin 337 kapasiteli statta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından testten geçirildikten sonra maçların oynanmasına izin verilmişti. İzmir'de geçen yıl 30 Ekim 2020'de meydana gelip 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası da emektar stadın durumu tartışma konusu olmuştu. 2015 yılında bakıma alınan statta kapalı tribünün çürüyüp dökülmeye başlayan çatısı ve saha zemini değiştirilmişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 yıldır tribünlerden uzak kalan taraftarlar, yeni sezonda statlara dönmeye hazırlanıyor.