Kaf-Kaf, Belediye Derincespor'la 10 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı ilk iç saha maçını yine aynı rakibiyle geçen sezon oynadığı karşılaşma sonrası aldığı ceza yüzünden seyircisiz oynayacak. Rakibiyle geçen sezon 1 Mayıs'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yaptığı son iç saha maçında taraftarın neden olduğu aynı sezon içinde 5'inci kez gerçekleşen kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Karşıyaka, cezayı yeni sezonun ilk iç saha sınavında çekecek.

İzmir temsilcisi, 8 yıl sonra döneceği yenilenen Alsancak Stadı'ndaki ilk maçında taraftar desteğinden yoksun olacak. Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2.5 yıldır uyguladığı deplasman seyircisi yasağını bu sezon tüm liglerde kaldırırken, Kaf-Kaf, bu hafta Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maçta da taraftar desteği alamayacak. Nevşehir Gazi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları sebebiyle karşılaşma Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Saha'ya alınırken, tribünleri yetersiz olan sahaya deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklanmıştı.

Karşıyaka'da Nevşehir deplasmanında geçen sezondan sarkan cezasını çekecek Ertuğrul forma giyemeyecek. Ücretine zam isteyen Samican ise kadro dışı kalmıştı.

DHA