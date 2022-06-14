İç transferi tamamladıklarını, ellerinde hazır bir kadro olduğunu hatırlatan Güraçar, "Daha önce de açıkladığımız gibi öncelikle 3 mevkiye takviye yapıp santrfor, kenar oyuncusu ve orta saha alacağız. Görüşmelerimiz sürüyor ancak piyasanın durumu belirsiz. Kulüpler ve futbolcular şu an net adım atmıyor. Bekliyoruz, acele etmiyoruz. Oyuncu almış olmak için transfer yapmayacağız. Populist davranmayacağız. Takıma direkt fayda sağlayacak isimleri seçeceğiz" dedi.

Güraçar, mevcut futbolculardan ayrılmak isteyen olursa önünü açacaklarını, yapacakları transferlere göre ligdeki 25 yaş kontenjanına takılan bazı isimleri gönderebileceklerini dile getirdi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)