Geçen sezonki bütün as oyuncuları takımda kalan Kaf-Kaf, transferde piyasanın biraz düşmesini, talip olduğu üst ligden isimlerin karar vermelerini bekleyecek.

Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka'da takımdan eleme alınan isimlere göre yapılacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)