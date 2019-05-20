TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezon düşme hattında son sıradan gelip Play-Off heyecanı yaşayan Karşıyaka'nın 5 futbolcusu, önümüzdeki günlerde de askerlik heyecanı yaşayacak. Yeşil-kırmızılı kadronun en tücrübeli isimleri Mustafa Aşan, Cenk, Onur, Arif ve Metin, 8 Haziran'da vatani görevleri için kışlanın yolunu tutacak.

Yaşları tuttuğu için bedelli askerlik fırsatını değerlendirecek Kaf-Kaf'ın yıldızları yorucu lig maratonu sonrası tatillerini kışlada geçirecek. Yeşil-kırmızılılardan Cenk ve Onur, 21 günlük askerlik vazifelerini Bornova'da, Mustafa Aşan Samsun'da, Arif İskenderun'da, Metin ise Gümüşhane'de yapacak.

Haziran ayının sonunda terhis olacak Karşıyakalı futbolcular ardından kısa bir süre sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.