Grupta devrenin son 4 maçında galip gelemeyen Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off hattındaki yerini korusa da ilk yarı sonunda 29 puanla, lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nun 10, ikinci 52 Orduspor FK’nın 5 puan gerisinde beşinci sırada kaldı. Ligde bu sezon değişen Play-Off sistemine göre sezon sonunda şampiyon olacak takım yine 2’nci Lig’e çıkarken ikinci sırayı alacak ekipler direkt Play-Off finaline kalacak. İzmir ekibi sezon sonunda ilk 2’yi kaçırıp Play-Off oynarsa üst lig için 3 rakibini saf dışı bırakması gerekecek. Play-Off’ta ilk tur tek maç, ikinci tur çift maç, final de yine tek maç usulüne göre oynanacak.

DİNÇEL SİFTAH YAPAMADI

Karşıyaka’nın ilk yarının son haftalarında Erman Güraçar’ın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği Selahaddin Dinçel, yeni takımıyla henüz galibiyetle tanışamadı. Karşıyaka ile anlaşmadan önce son 4 sezonda aynı gruplarda 3 şampiyonluk, 1 Play-Off yarı finali bulunan Dinçel, Yeşil-kırmızılılarla çıktığı 3 maçta 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde üst sıralardaki rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'yla 0-0, öne geçtiği deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, taraftarı önünde yine üstünlüğü bulduğu Entegre Solar Elazığspor maçında beraberliğe razı oldu. Elazığspor karşısında özellikle ilk yarıda üstün bir oyun sergileyip öne geçen İzmir temsilcisi, devre arasına girerken kalesinde gördüğü gol sonrası ikinci yarıda fren yaptı. Grupta daha önce eski teknik direktörü Ahmet Taşyürek’in çalıştırdığı 52 Orduspor’a 1-0 yenilen Karşıyaka, dün de yine geçen sezon görev yapan Cüneyt Biçer’in çalıştırdığı Elazığspor’a takıldı.

DHA