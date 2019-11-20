Karşıyakalı Mert İzmir’in gururu oldu

İZMİR, (DHA)



Futbol, basketbol, voleybol ve yelken branşlarında faaliyet gösteren Karşıyaka Spor Kulübü, teniste de başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı kulübün 12 yaşındaki tenisçisi Mert Özler, 9-17 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen GD Tennis Cup Europe 12 Yaş Turnuvası’nda consolation finalisti olarak uluslararası turnuvadan İzmir’e kupayla dönmeyi başardı. Karşıyaka Tenis Şubesi Başantrenörü ve aynı zamanda Milli Takım’da da görev yapan Yıldıray Çam, 64 sporcu arasından önemli bir başarı elde eden öğrencisi Mert Özler’i ilk kutlayan kişi oldu. Mert’in gelişiminden ve aldığı sonuçlardan son derece mutlu olduğunu belirten Çam, “Antalya’da güçlü rakipleri karşısında Mert çok iyi bir performans sergiledi. Mert gelecek vadeden bir tenisçi. KSK’nin adını turnuvada başarıyla duyurduk. Mert’i ve ona sürekli destek veren ailesini kutluyorumö dedi. KSK Tenis Şube Başkanı Rifat Tekbaş da tenise verdikleri önemin meyvelerini toplamaya devam ettiklerini Mert’in gelecek vadeden önemli bir sporcuları olduğunu söyledi.