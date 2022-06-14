Yeşil-kırmızılılarda uzun yıllar yöneticilik yapıp, son yönetimde varlık kurulunda görev alan Güven'in cenaze namazı dün İstanbul Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Güven için bugün de yeşil-kırmızılı kulüp tarafından tören düzenlendi.

Karşıyaka Yelken Tesisleri'ndeki törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, yeni ve eski yöneticiler, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, sevenleri ve ailesi katıldı. Yusuf Güven'in cenazesi törenin ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

DHA