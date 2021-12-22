Yılbaşına kadar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışacak Kaf-Kaf'ın ardından kampa gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Kamp maliyetlerinin çok artması nedeniyle yeşil-kırmızılıların 16 Ocak'ta başlayacak ikinci yarıya tesislerinde hazırlanması bekleniyor.

Tesislerdeki antrenman sahasının zemini geçen haftalarda kış bakımından geçip hazır hale gelirken, fitness salonu da kullanıma hazır hale getirildi. Bir yandan tekrar kapalı olan transfer yasağını da açmaya çalışan Karşıyaka, ara dönemde kadrosunu takviye etmek için girişimlerini sürdürüyor. Okan Yılmaz'ı gözden çıkaran Kaf-Kaf'ta kadrodan elenecek isimler transferin durumuna göre netleşecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)