Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Tesiste daha önce antrenman sahasını elden geçirip zemini iyileştiren, spor salonları, kamp binasının iç-dış boyama ve iklimlendirmelerini yapan Kaf-Kaf, antrenman sahasının yanında fitness merkezi inşaa edecek. Yeşil-kırmızılılarda 2 katkı olan mevcut A takım kamp merkezi ve idari bina, 3 katlı hale getirilecek. Kamp merkezinin ikinci katında sauna, masaj odası, toplantı odası, hobi odası yapılacak.

Futbolcular ise üçüncü katta tepeden tırnağa yeni odalarda konaklayacak. Karşışaka, geçen şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tesislerin yenilenmesi projesine 5 milyon 430 bin TL destek sözü almıştı.

DHA