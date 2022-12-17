TFF3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı. Yeşil-kırmızılılar hem play-off iddiasını güçlendirmek için hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için devrenin son maçı olan Elazığspor maçına büyük önem veriyor. Bu sebeplerden dolayı yeşil-kırmızılı takım sosyal medyada şu ifadeleri içeren bir video yayımladı:

“Büyük Karşıyaka taraftarı, pazar günü sizleri saat 14.00'te Alsancak'ta bekliyoruz. Biz sizlerle güçlüyüz. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Haydi Kaf-Kaf tribüne"

İHA