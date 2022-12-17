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Karşıyaka'dan taraftarına destek çağrısı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın oynayacağı Elazığspor maçı öncesinde sosyal medyadan bir video paylaşarak taraftarından destek istedi.

17 Aralık 2022, Cumartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'dan taraftarına destek çağrısı

TFF3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı. Yeşil-kırmızılılar hem play-off iddiasını güçlendirmek için hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için devrenin son maçı olan Elazığspor maçına büyük önem veriyor. Bu sebeplerden dolayı yeşil-kırmızılı takım sosyal medyada şu ifadeleri içeren bir video yayımladı:

“Büyük Karşıyaka taraftarı, pazar günü sizleri saat 14.00'te Alsancak'ta bekliyoruz. Biz sizlerle güçlüyüz. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Haydi Kaf-Kaf tribüne" 

İHA

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