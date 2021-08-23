İZMİR, (DHA)



TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki 5 günlük kampını tamamlayan Karşıyaka, geçen sezon kendisiyle aynı grupta yer alıp şampiyon olarak 2'nci Lige çıkan Somaspor'la yarın hazırlık maçında karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki özel karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Transfer döneminin bitimine 2 hafta kala aylardır uğraştığı yasağı kaldırmak için zamanla yarışan Kaf-Kaf, kadrosuna kattığı 7 yeni futbolcuyla lig öncesi en önemli provalardan birini Soma'da verecek.