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Karşıyaka'dan önemli puan kaybı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 8 maçta 6 galibiyetle liderlik için umutlandığı serinin ardından en yakın rakiplerinden 52 Orduspor'a tek golle yenilerek ağır yara aldı.

28 Kasım 2022, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'dan önemli puan kaybı

Hafta içinde 2-0'lık Çatalcaspor galibiyetiyle lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki farkı 5 puana indirerek ikinci sıraya tırmanan Kaf-Kaf, Ordu deplasmanında kaybetti. Özellikle yıldız golcüsü Emre Gemici'yle çok net pozisyonda golü bulamayan İzmir temsilcisi, 1-0'lık mağlubiyetle hem puan tablosundaki yerini rakibine kaptırdı, hem de zirvenin yine 8 puan gerisine düştü.

Grupta Karşıyaka'nın haftaya ağırlayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu, 2-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle puanını 34 yaparken, 52 Orduspor 29 puana ulaştı. Kaf-Kaf ise 26 puanla rakiplerinin gerisinde kaldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen 14 haftada liderin 8 puan gerisinde olan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erman Güraçar'ı yine istifaya davet etti.

Karşıyakalılar, teknik direktör tercihleri nedeniyle yönetime de tepki gösterdi.

DHA

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