Hafta içinde 2-0'lık Çatalcaspor galibiyetiyle lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki farkı 5 puana indirerek ikinci sıraya tırmanan Kaf-Kaf, Ordu deplasmanında kaybetti. Özellikle yıldız golcüsü Emre Gemici'yle çok net pozisyonda golü bulamayan İzmir temsilcisi, 1-0'lık mağlubiyetle hem puan tablosundaki yerini rakibine kaptırdı, hem de zirvenin yine 8 puan gerisine düştü.

Grupta Karşıyaka'nın haftaya ağırlayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu, 2-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle puanını 34 yaparken, 52 Orduspor 29 puana ulaştı. Kaf-Kaf ise 26 puanla rakiplerinin gerisinde kaldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen 14 haftada liderin 8 puan gerisinde olan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erman Güraçar'ı yine istifaya davet etti.

Karşıyakalılar, teknik direktör tercihleri nedeniyle yönetime de tepki gösterdi.

DHA