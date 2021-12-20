Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılmasıyla Kırıkkale sınavıyla birlikte iç sahada yıllar sonra stat değişikliğine gidip Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk maçına çıkan Kaf-Kaf, 90 dakika boyunca kendisine müthiş destek veren taraftarının da yüzünü güldüremedi. Yıllar sonra özlediği stat atmosferini tekrar yaşayan Karşıyaka, Kırıkkale beraberliğiyle galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, sezonun ilk yarısını 21 puanla, liderin 22, Play-Off hattının 7 puan gerisinde bitirdi. Grupta 11'inci sırada yer alan Kaf-Kaf'ın düşme hattıyla arasında yalnız 3 puan fark var.

Maçı muhteşem bir taraftar desteğiyle oynadıklarını belirten teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Kazansak devreye üst sıralar için çok daha umutlu girecektik. Ligde 3 maç kazansak o stat dolar, hiçbir rakip sahadan çıkamaz. Tüm hesaplarımız onun için. Devre arasında transfer yapmak zor. Formda oyuncuyu takımından almak zor. Transfer tahtasını açmak için yine bir ödeme yapmanız gerekiyor ama transferi açabilmek için yönetim çalışıyor. Biz de yapabileceğimiz takviyeler için uzun süredir arayış halindeyiz. Belli noktaya geldiğimiz oyuncular var. Kadroda alternatifleri çoğaltmamız, takımı daha üst seviyeye taşıyacak takviyeler yapmamız gerekiyor. Sakatlık ve cezalarla bir bölge aksadığında yerine değişiklik yapamıyoruz. Kadrodan elenecekler de transferinz durumuna göre netleşecek" dedi.

Kaf-Kaf, antrenmanlara perşembe günü başlayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)