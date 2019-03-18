KARŞIYAKA yönetimi, 20 Ocak 2018'deki son kongreye kadar 1.5 yıl başkanlık görevini yürüten Mutlu Altuğ'la ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka , Mutlu Altuğ'la birlikte döneminde başkan danışmanlığı yapan Murat Şamil Şen ve Tunç Kökbuğur'dan da şikayetçi olarak şüpheliler hakkında gerekli soruşturmaların yapılması ve haklarında kamu davasının açılmasını talep etti. Mutlu Altuğ'u geçen yıl döneminde bir içecek firmasından kulüp için alınan paranın kulüp kayıtlarında gözükmeyen 208 bin TL'lik kısmı ve sahte evrak numarası ile sahte antentli kağıtla yapılıp yine kulüp kasasına girmeyen bir bankayla imzalanan reklam sözleşmesi iddialarıyla Disiplin Kurulu'na sevk ederek kuruldan, "İddialar hukuki açıdan adli mercilerce irdelenecek konular" yanıtını alan yönetim savcılığa başvurdu.

Altuğ, Şen ve Kökbuğur'un TCK'nın 158, 155, 43 ile 5253 sayılı Kanunu'nun 32/1-f bendini ihlal ettiğini savunan Karşıyaka yönetimi, suç duyurusuna kulüp kayıtlarında gözükmeyen paralarla ilgili detayları yazdı. Karşıyaka'nın dilekçesinde, "Yeni yönetim, göreve başladıktan sonra derneğin kötü haldeki mali durumunu iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu süreçte derneğin bir önceki yönetimi döneminde gerçekleştirilen kimi ödemeler ve derneğin alacakları dikkat çekmiştir. Kiminin dernekte kaydı olmayan, kiminin ise geçerli bir nedeni olmayan anılan ödemeler ve derneğe iletilmeyen miktarlar hakkında şikayet olunanlardan hukuka ve mevzuata uygun bir yanıt alınamamıştır" ifadeleri yer aldı.

Mutlu Altuğ, başkanlıktan ayrıldıktan sonra 20 Ocak 2018'deki kongrenin iptal edilerek yönetime dava sonuçlanana kadar kayyum atanmasıyla ilgili kulübe dava açmış ancak yürütmeyi durdurma talebi Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)