Gösterdiği performansla geçen sezon Play-Off oynayıp TFF 2'nci Lig'in kapısından dönen ve TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona 4 haftada 1 puanla 16'ncı sırada, düşme hattında başlayan Karşıyaka, müthiş bir çıkışla 3'üncü sıraya kadar tırmandı. Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla tutuk başladığı ligde kısa sürede eski günlerine dönen Kaf-Kaf, son 9 maçta hanesine 20 puan yazdırıp 13 sıra birden yükseldi. Tolungüç'le 9 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 3 haftadır rakiplerine puan kaptırmayan yeşil-kırmızılı ekip taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı.

Karşıyaka, son maçta İzmir'e 3 golle Türkiye'de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak gelen, 7 haftadır kalesini gole kapatıp 9 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor'u 2-0'la geçip iddiasını kanıtlarken taraftarını da mest etti. Yeşil-kırmızılıların suskun golcüsü Hakan Kuş, Kocaelispor maçında galibiyeti getiren siftahı yaptıktan sonra Fethiye'nin de kilidini açarak bu sezon ikinci kez ağları sarstı. Geçen sezon 6 golle yıldızlaştıktan sonra bu yıl yedek kalan Özgür de ilk golünü Fethiyespor'a attı. Maç fazlası olan lider Kocaelispor'la arasında 7 puan fark bulunan Karşıyaka, haftaya Cizrespor'a konuk olacak.

DHA