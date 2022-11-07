Mustafa Aşan, Yusuf, Onur Kolay, Fatih Taşdelen, Kerem Pala ve İhsan Furkan gibi önemli isimlerin yokluğunda Karadeniz deplasmanına U19 takımından Ferdi, Mustafa Durgun ve Emre Özsarı'yla 18'i tamamlayan Kaf-Kaf, Recep'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alıp tekrar çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip, 10 haftada 19 puanla grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde yeniden ikinciliğe tırmandı. Karşıyaka'da taraftarın geçen hafta Kelkit mağlubiyetiyle yine cephe aldığı teknik direktör Erman Güraçar'ın yüzü de kritik 3 puanla güldü.

RECEP'E EN GÜZEL HEDİYE

Karşıyaka'nın transfer döneminin son gününde Çorum FK'dan kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Recep Türköz, doğum günü arifesinde attığı golle takımına çok önemli 3 puanı getirdi. Yeşil-kırmızılı formayla 7'nci maçına çıkan futbolcu, bugün kutladığı 25'inci doğum gününden 1 gün önce ağları sarstı. Recep, Karşıyaka formasıyla attığı ilk golle galibiyetin mimarı oldu.

DHA