Karşıyaka’dan iyi prova

Devre arasında ilk özel sınavında 2’nci Lig temsilcisi Somaspor’la Soma’da 3-3 berabere kalan Kaf-Kaf, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki Ayvalıkgücü mücadelesine Erdoğan - Aykut, Metin, Cenk, Özgür, Onur Kolay, Fatih Ergen, Mustafa Aşan, Namık Barış, Ali Say, Emre Gemici 11’iyle çıktı. Yeşil-kırmızılıların gollerini ikinci yarıda oyuna giren Fatih Taşdelen ve Mustafa Durgun ile Metin attı.

BURAK İMZAYI ATTI

Karşıyaka, ara transfer döneminde Ali Say’dan sonra anlaşma sağladığı Fethiyespor’dan 21 yaşındaki orta saha Burak Başkaya’yla da sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Tuzlaspor ve Diyarbekirspor’da da forma giyip geçen sezon teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde Fethiye’de Play-Off şampiyonluğu yaşayan genç oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı. Burak ilk yarıda Fethiyespor’da 2’nci Lig’de 17 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı. (DHA)