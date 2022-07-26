Kaf-Kaf, Bolu kampında 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un yeni ekibi Sapanca Gençlikspor'la oynadığı ilk hazırlık maçını 5-1 gibi farklı skorla kazandı. Yeşil-kırmızılıların gollerininin 3'ünü yeni transferlerden Okan Baydemir atarken, geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan U19 takımından kadroya katılan Taha Yeşilbaş ve Selçuk Çetiner de birer kez ağları sarstı.

Maça genç ağırlıklı kadroyla çıkan Karşıyaka'nın ilk sınavdaki performansı alkış aldı. Kampta 29 Temmuz Cuma günü 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos Pazartesi ise yine 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'la özel maç oynayacak Karşıyaka, İzmir'e dönüşte de bol hazırlık maçı yapıp lige bilenecek.