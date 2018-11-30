Transfer yasağıyla altyapı patentli kalan kadrosuyla amatör kabusu görmemek için direnen yeşil-kırmızılılarda futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftar birlikte mücadele veriyor. Son maçlardaki performanslarıyla yüzleri güldüren genç futbolcuları yalnız bırakmamak için seferberlik ilan eden Karşıyakalılar, tüm taraftar sayfalarında takıma pazar günü tribünde binlerce kişiyle destek vermek için kampanya yürütüyor. Yeşil-kırmızılılar ilçede birçok yeri, "Birlikte düştük birlikte kalkarız" yazılı afişlerle donattı.



