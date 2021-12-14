Bornova'yı kullanan Altay ve Altınordu'nun Alsancak Stadı'na taşınması beklentisiyle Bornova Belediyesi'yle Aziz Kocaoğlu Stadı için 2020 yılının yaz aylarında protokol imzalayan Karşıyaka, harekete geçti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 19 Aralık Pazar günü oynanacak Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını Bornova'da oynamak için TFF'den onay bekliyor.

Ancak Alsancak Stadı'yla ilgili 1962 yılında Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokoldeki hakları verilene kadar Alsancak'ta oynamama kararı alan Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu'nun halen Bornova'da oynaması, Altay'ın da henüz resmi olarak stat değişikliği işlemlerinin tamamlanmaması Karşıyaka'nın bu hafta Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınma ihtimalini güçleştiriyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta da Atatürk Stadı'nda oynayıp, ligde sezonun ikinci yarısından itibaren iç saha maçlarını Bornova'da yapması bekleniyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)