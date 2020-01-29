Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor. Altyapısından yetişen gençleriyle ligde mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak moral buldu.

Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Karşıyakalı voleybolcular, puanını 30'a çıkararak Play-Off hattındaki yerini korudu. Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, salonu dolduran taraftarlara teşekkür ederken, ilk yarıdakinin aksine dün oynanan derbide taraftarlar arasında olay yaşanmaması gönüllere su serpti.

DHA