Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor.

29 Ocak 2020, Çarşamba 20:41 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor. Altyapısından yetişen gençleriyle ligde mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak moral buldu.

Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Karşıyakalı voleybolcular, puanını 30'a çıkararak Play-Off hattındaki yerini korudu. Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, salonu dolduran taraftarlara teşekkür ederken, ilk yarıdakinin aksine dün oynanan derbide taraftarlar arasında olay yaşanmaması gönüllere su serpti.

DHA

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