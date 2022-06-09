İzmir ekibinde 30 Nisan 2022 itibariyle yöneticilere olan borç 13 milyon 67 bin TL, kamuya olan borç 67 milyon TL, personel borcu 6 milyon 637 bin TL, piyasa borcu 9 milyon TL, dava ve icralık borç 10 milyon 801 bin TL, vadesi geçmiş sporcu alacağı 10 milyon TL olarak açıklandı. Yeni sezonun taslak bütçesi ise 25 milyon TL futbol şubesi, 95 milyon TL basketbol şubesi olmak üzere 147 milyon TL olarak kongreden geçti.

TURGAY BÜYÜKKARCI: YENİ SEZONDA HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, mali kongrede yaptığı konuşmada yeni sezonda hedefe ulaşacaklarını söyledi. Büyükkarcı, "4 yıl önce göreve geldik. Pandemiler, döviz kurları, zorluklar bu armaya olan inancımızı, sevgimizi azaltmadı. Futbolda transfer yasağını açtıktan sonra sezona bir takım hatalarla başladık. Bu hataları şahsen üzerime alıyorum ancak hatalarımızdan ders aldık ve doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Bunun takdirini görüyoruz. Son dönemde oynadığımız futbolun herkesi memnun ettiğini düşünüyorum. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başladık ama çok transfer yapmayacağız, 4 nokta transfer ve 2 genç alacağız. Önümüzdeki sezon daha iyi bir takım hedefliyoruz. İnşallah da hedefimize ulaşacağız. 4 yıl önce önceliğimiz gemiyi sağ salim limana yanaştırmak, altyapıları, tesisleri nitelikli hale getirmek ve son olarak da sportif başarıydı. Şimdi artık sportif başarı zamanı" dedi.

ALSANCAK MÜJDESİ

Futbolda iç saha maçlarını geçen sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, maçları yeni sezonda Alsancak Stadı'nda oynayacaklarını müjdeledi. "Basketbolda bu sezon hayal ettiğimiz başaramadık" diyen Büyükkarcı, "Tarihin en pahalı bütçesiyle başarısızlık algısı vardı. Evet Türk lirası bazında en pahalı bütçe ama yeni sezon da daha pahalı olacak. Çünkü ödediğimiz elektrik paraları artık geçmiş sezonların bütçesi kadar. Dolar bazında her sezon takıma ödediğimiz para 3.2 milyon Dolar'dı, bu kurdan dolayı 1.9 milyon Dolar seviyesine kadar düştü. Evvelki sene yarım kalan sezonda kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu, geçen sene finalde kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğundan sonra bizim için bir hayal kırıklığı oldu ama bu takım bize 50 yıldır hep daha çok umut verdi, önümüzdeki sene daha iyi olacağımızdan kuşkum yok" diye konuştu.

"VOLEYBOLDA BÜYÜK BAŞARI"

"Voleybolda mahallemizin kızları çok iyi bir iş yaptılar" diyen Büyükkarcı, "Play-Off'ta finale kalmayı kimse hayal etmiyordu. Herkes takdir etti, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'dan takdir aldık. Bütçemizin 3 katı toplama sahip takımlara karşı mücadele ettik. Antrenör Reşat Yazıcıoğlu önümüzdeki sene bizimle devam edecek. U21 Milli Takım'a gitmesi bizim voleybol branşımız için bir avantaj. Hep Karşıyaka'nın spor kulübü olduğunu söylüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yelkende Dünya ve Türkiye şampiyonluklarının yanında 4 milli sporcu çıkardık. Teniste yeni tesislerimizi yapıp 51 madalya, 15 şampiyonluk kazandık. Altyapılara gerçekten yatırım yapıyoruz. Basketbolda 5 oyuncumuz ve antrenörümüz milli takımlara seçildi. Genç takımlarımızla finallere kaldık. Futbolda U19'da final oynayıp şampiyonluğu kaçırdık, milli takıma oyuncu yolladık. U15, U17'de gruplarımızda lider olduk. Voleybolda İzmir'de altyapıda şampiyonluklar yaşayıp Türkiye finallerine kaldık. Kulübümüzde 51 personelimiz, 81 antrenörümüz, altyapı ve spor okulları dahil 2600'e yakın sporcumuz var. Tesislerimizde sevgili ağabeyimiz Bülent Zeren'in adını verdiğimiz 300 metrekarelik fitness salonumuz bitti. Yakında açılışını yapacağız. Bir voleybol salonu yapmıştık, şimdi ikincisini yapacağız. Futbol kamp tesisimizi yeniliyoruz. Divan başkanlığımız müze çalışmalarımızı başlattı. 100 dönümlük altyapı arazisi ve stat için inancımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta arazi için Ankara'ya gideceğiz. Stat bana çok soruluyor ama bu konudaki sessiz tepkimi sürdüreceğim. Yeni spor yasası kapsamında tüzüğümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Daha farklı, daha doğru bir tüzük yapmalıyız" dedi.

FUTBOLA İLK KEZ İSİM SPONSORU

Turgay Büyükkarcı yeni sezonda futbol takımına ilk kez isim sponsoru aldıklarını söyleyerek, "Sponsorluklarla büyümeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk defa futbola isim sponsoru aldık. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Karşıyakalı arkadaşımız İlker Ergüllü'ye futbol ve voleybola verdiği destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Dijital mecralar artık çok önemli. Tarihte ilk taraftar tokenını biz başlatmıştık. Bu projelerin devamını getireceğiz" şeklinde konuştu.

CEMİL TUGAY: STAT PROJESİ ÇÖZÜLMEZSE BEN ADIM ATACAĞIM

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeşil-kırmızılı kulübün mali kongresinde yıllardır yapımı beklenen İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine inşa edilecek stat projesinin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Tugay, proje sorunu çözülmezse projeyi kendisinin çizdirip inşaata başlatacağını söyledi. Cemil Tugay, "Stadın önünde bir engel kalmadı. Spor Bakanlığı'nın stat için ayrılmış bütçesi olmadığı için geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle konsorsiyum olarak yapma fikri geliştirdik. Alanın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi ve projenin ihaleye çıkması için süreç konuşuldu. Proje belediyeye ulaştığında stadın sadece avam mimari projesinin olduğunu, teknik projenin olmadığını saptadık. Avam projeyi çizen mimardan muvafakatname bir türlü alınamadı. Küçük gibi gözüken bu sorun önemli çünkü bir kurumun ihaleye çıkabilmesi için her türlü projenin net belirlenmesi gerekiyor. Ben bu konu çözülmezse projeyi kendim çizdirip inşaatına başlatacağım" dedi.

DHA