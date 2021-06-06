Geçen sezon başından sonra ilk kez düzenlenen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki yönetim-divan bilgilendirme toplantısında kulübün son durumu hakkında divan üyelerine bilgi verildi. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Ergün Okçay, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kulübün mali tabloları hakkındaki raporunu sundu. Başkan Turgay Büyükkarcı, üyelerin sorularını yanıtladı. Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır yapılmayıp daha önce 26-27 Haziran'da yapılması beklenen olağan seçimli kongrenin temmuz ayında düzenlenmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda 20 Ocak 2018'den beri görevi yürüten Başkan Turgay Büyükkarcı yeniden aday olacağının sinyalini daha önce vermişti.

İZMİR, (DHA)