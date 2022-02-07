Ara transfer döneminde transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak özellikle hücum hattına takviyeler yapan Karşıyaka'da ikinci yarıda oynanan 4 maçta da ilk 11'de forma giyen santrfor Can Muhammet, hiç skor üretemedi. Çaykur Rizespor 'dan kiralanan genç golcü, Esenler Erokspor maçında 71, İçel İdmanyurdu deplasmanında 68, Mardin 1969 Spor önünde 86 ve son Ofspor mücadelesinde 89 dakikada sahada kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

Karşıyaka'nın ara transferde bonservisiyle aldığı santrfor Fatih Taşdelen ise Can'ın arkasında yedek kaldı. Sezonun ilk yarısında 3'üncü Lig'de 15 maçta 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 2 gol atmasına rağmen Karşıyaka'da Can'ın gerisinde yedek kulübesini mesken tutan Fatih, Erokspor karşılaşmasında 19, İçel sınavında 22, Mardin mücadelesinde 4, son Of maçında ise 1 dakika oynayabildi. Karşıyaka'da 5 yeni transferden ofansif orta saha oyuncusu Kerem Pala ise yalnız İçel maçında 32, Mardin maçında 18 dakika sahada kalabildi. Karşıyaka'nın ikinci yarıdaki 4 golünden 2'sini İhsan Furkan atarken, Abdülkadir ve Metin birer kez ağları sarstı.

YÖNETİME İSTİFA BASKISI

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret kalıp ikinci yarıda oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, maç fazlasına rağmen düşme hattının yalnız 2 puan ve 2 basamak üzerinde yer alırken taraftarın sosyal medyada yönetime tepkileri ise devam ediyor. Karşıyakalı taraftarlar, haftalardır kulübün sosyal medya sayfalarına yazdıkları yüzlerce yorumda Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi istifaya davet ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Ocak 2018'den beri 4 yılı aşkın süredir görevde olan Büyükkarcı'ya özellikle futbolda bu sezon transfer yasağı açılmasına rağmen yaşanan hayal kırıklığı, şube yönetimi ve transfer tercihlerinin başarısızlığı, stat ve tesis projelerinin gerçekleşmemesi, kulübün borçlarının artması gibi nedenlerden tepki gösteriyor.

DHA