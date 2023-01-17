Karşıyaka'da yeni hedef Derince
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Nevşehir Belediyespor'u 4-2 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başlayan Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve yarışındaki rakiplerinden Belediye Derincespor'u da dize getirek dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada Ağrı 1970 ve Belediye Kütahyaspor ile berabere kalan yeşil-kırmızılılar, 52 Orduspor FK'ya ise mağlup oldu.
Deplasmandaki son galibiyetini 6 Kasım 2022'de Yomraspor karşısında alan Karşıyaka, bu hafta kazanması halinde 77 gün sonra İzmir'e zaferle dönecek. İlk yarıda evinde Derince'ye 1-0 mağlup olan Karşıyaka, bu kez gülen taraf olmak istiyor. Takımın başında çıktığı 4 maçtan 6 puan çıkaran teknik direktör Selahaddin Dinçel de ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Mustafa Aşan forma giyemeyecek.
DHA