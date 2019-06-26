Karşıyaka'da 2014'te kazandığı Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'teki 28 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunun yanı sıra yeşil-kırmızılılara 2013 yılında Eurochallenge Cup'ta ilk kez final oynatıp takımı ilk kez Euroleague'e taşıyan Sarıca, dönüşünde, yaklaşık bin taraftarın katıldığı kulüpte görülmemiş törenle resmi imzayı atarken, yeni başarıların da ateşini yaktı.

Tarihi maçlar kazandığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na uğurlu mavi gömleğiyle bu kez tarihi imza töreni için çıkan Sarıca, taraftarların sık sık tezahüratlarla böldüğü konuşmasında eski günlere döneceklerinin sözünü verdi. 2012-2016 arasında 4 yıl görev yaparak yüzlerce maça çıktığı salonda bambaşka bir heyecan yaşadığını söyleyen Ufuk Sarıca, "İlk günkü heyecanı yeniden yaşadım. Kulübümüze, semtimize yakışan, basketbol sevgisini hissettiren o savaşan takımı kuracağız. Geçmişi çok konuşmamak lazım. Yeni yapılanmaya gidiyoruz. Biraz sabra ihtiyacımız var. Bazen yolda büyümek lazım. Biz bunu daha önce yapmıştık. Yine çok güzel günleri hep beraber yaşayacağız" dedi.

MİLLİ GURUR

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı kulüpte eşi görülmemiş imza töreniyle yuvaya döndüren Pınar Karşıyaka, gelecek aylarda milli gurur yaşayacak. A Milli Takım'ı 2019 FIBA Dünya Kupası'na taşıyan Sarıca ve ekibi, 31 Ağustos-15 Eylül arasında düzenlenecek dev organizasyonda Ay-Yıldızlılarla başarı kovalayacak. 12 Dev Adam, Çin'de dünya devi ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya'yla karşılaşıp grubunda ilk 2'ye girerek adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak. Sarıca'yla birlikte yeni sezonda Karşıyaka'da görev yapacak yardımcı antrenörler Arda Demirbağ ve Recep Şen de Dünya Kupası'nda ter dökecek. Sarıca, Demirbağ ve Şen'in A Milli Takım kampında olduğu dönemde takımı antrenör Engin Gençoğlu lige hazırlayacak.

AVRUPA'DA ROTA EUROPE CUP

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi yine FIBA Europe Cup'ta yer alması bekleniyor. FIBA ve ULEB, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ile Eurocup'ta yer alacak takımları duyurdu. Türkiye'den Beşiktaş, Banvit, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'ne, Galatasaray, Tofaş ve Darüşşafaka ise Eurocup'a alındı. Ligde sezonu 11'inci sırada bitiren Karşıyaka'nın yine Europe Cup'ta mücadele ederek organizasyona grup aşamasından itibaren katılması bekleniyor. Transfer harekatına başlayacak yeşil-kırmızılılarla sözleşmesi biten guard Berk Uğurlu, Tofaş'a transfer oldu.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)



