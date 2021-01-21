Yeşil-kırmızılılarda Mutlu Altuğ'un istifası sonrası 20 Ocak 2018'de yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı, 3 yılı tamamlayıp kulüpte en uzun süre aralıksız görev yapan başkanlar arasına adını yazdırdı.

Karşıyaka'da 1958-1962 yılları arasında başkanlığı yürüten Sezai Akdağ, 54 ay aralıksız başkanlık yaparken, Akif Ersezgin ve Ali Ulvi Kiremetçiler'le birlikte Turgay Büyükkarcı görev süresinde aralıksız 3 yılı geçen başkan oldu. Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim, son 3 yıl içinde 8 eski yabancı futbolcunun FIFA'lık olan alacaklarını temizlemişti. Karşıyaka'da geçen yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan kongre, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)