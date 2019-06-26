Daha önce geçen hafta istafa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan'la prensipte anlaşan Mesut Toros, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek el sıkıştı. Lig bittikten sonra kendisine teklifler olmasına rağmen Karşıyaka'ya söz verdiğini söyleyen Mesut Toros, "Önceliğim her zaman Karşıyaka'ydı. Zaten daha önce prensipte anlaşmıştık. Kulübümü bekledim ve verdiğim sözü tuttum. Mutlu olduğum yerde kaldım. Yeni sezonda yapılacak çok işimiz var. Geçen sezon en alt sıradan gelip Play-Off oynamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Yeşil-kırmızılılarda Sarıca'dan sonra taraftarın çok sevdiği Toros'a da imza attıran Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesine yeni yönetim belirlemeye çalışıyor.

DHA