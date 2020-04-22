Yeşil-kırmızılılarda yaz aylarında yapılması planlanan olağan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı’nın yola uzun yıllar birlikte devam etmek istediğini açıkladığı Tolungüç, “Başkanımıza benimle ilgili düşünceleri için teşekkür ediyorum. Kağıt üzerindeki sözleşmem bitecek ama benim de kafamdan farklı bir şey geçmiyor. Ancak şu an salgın sürecindeyiz ve liglerle ilgili belirsizlik var. Önce bugünleri geçirmemiz lazım” dedi. Karşıyaka’da takımdaki as futbolculardan Mustafa Aşan, Anıl, Arif, Cenk, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci’nin mukaveleleri de sezon sonunda bitecek.

DHA