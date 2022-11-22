TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, 13. hafta maçında yarın Çatalcaspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 14.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından 1 puan alarak hedefi doğrultusunda yara almıştı.

Böylece Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 8 puan gerisine düşmüş ve 3. sıraya gerilemişti. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın Çatalcaspor’u yenerek hem yaralarını sarmak hem de tekrar 2.’liğe çıkmak istiyor. Öte yandan Karşıyaka, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Biletler satışa çıktı

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst: 35 TL

Maraton Alt: 50 TL

Numaralı Alt: 60

VIP A-C: 150 TL

Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL

İHA