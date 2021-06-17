

İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig temsilcilerinden Karşıyaka'da 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Camia içinden kulübün futbol şubesini devir almak için şirketleşme yapılanmasının, 'Şirket önce kar elde etmeli. Sonra şirket yönetimi onay verirse futbola talip oluruz' açıklamalarının yapılmasından sonra taraftarlar harekete geçti. Futbol şubesinin yüzde yüzünü bir şirkete devretmeye sıcak bakmayan bir grup taraftar, transfer yasağını kaldırmak için kampanya yapma hazırlığına girdi.

Yasağın kalkması için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirten yeşil-kırmızılılar, "Birlik olunca gün geldi Duric dosyasına katkıda bulunup takımın eksi puanlar almasına engelledik. Yeri geldi bilet kampanyası yaptık, futbolcuların paralarını ödedik. Şimdi isterse kapı kapı dolaşır, dükkan dükkan gezer transfer yasağını kaldırmak için ilk meşaleyi yakarız. A.Ş projesi çok derin bir konu, kesinlikle aceleye gelmemeli. Yasa-mevzuat-prosedür derken mevsimler geçer. Artık bizim 1 hafta bile beklemeye tahammülümüz yok. Bu nedenle bu yasak hemen kalkmalı. Yeter ki birlik olalım, küskünler dargınlıklar bir tarafa bırakılsın. Bu yasak acil olarak kaldırılsın. Bir sezon daha heba olmasın. Bütün kurumlar harekete geçsin. Her şeyden önemli bütün Karşıyaka camiası tek yürek olsun. Başka Karşıyaka yok" ifadelerine yer verdi.