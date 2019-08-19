Ekim ayında başlayacak basketbol sezonu için kombine biletleri temmuz ayında satışa sunan yeşil-kırmızılılarda futbolun sezonluk bilet fiyatlarının da belirlenmesi bekleniyor. Karşıyaka'da basketbol, futbol ve voleybol kombinelerini alan taraftarların ilçede 50 mağaza ve dükkandan indirimli alışveriş yapabileceği açıklanmıştı. Ligde 31 Ağustos'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynayacağı yeni sezonun ilk maçı öncesi son provalarını yapan Karşıyaka, cuma günü Muğlaspor'la Tire'de golsüz berabere kaldıktan sonra dün de Nazilli Belediyespor'la deplasmanda yenişemedi. İlçe Stadı'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

DÖKEL'E VEDA

Yalova yakınlarında 16 Ağustos Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden Karşıyaka'nın eski voleybol şube başkanlarından iş adamı Barbaros Dökel, son yolculuğuna uğurlandı. Dökel için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Başkan Turgay Büyükkarcı, eski ve yeni yöneticiler, camianın önde gelen isimleri, kulüp personeli, Dökel'in şirketinin çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Henüz 59 yaşında trafik terörüne kurban giden Barbaros Dökel, cenaze namazının ardından Doğançay Kabristanı'nda toprağa verildi.

DHA