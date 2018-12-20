Yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanıp düzenlenen 2'nci ihale de geçen temmuz ayında iptal edilince 3 yıldır temel aşamasında atıl vaziyette kalan arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındı. Bu belgeyle 21 dönümlük arazideki inşaatın yapılan kısımları tescil edildi. İzmir'de yeni stadı ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen sonradan başlayan Alsancak ve Göztepe Stadı'nın tüm hızıyla yapılmasıyla stat konusunda en mağdur olarak kalan Karşıyaka önemli bir engeli aştı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Karşıyaka'yla birlikte yaz aylarından bu yana yapı kayıt belgesi almak için görüşmeleri sessiz bir şekilde yürüttü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda belgeyi almanın kulübe 2.5 milyon TL maliyeti çıkınca Gençlik Spor Bakanlığı'na başvuruldu. Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında varılan mutabakat sonucunda yapı kayıt belgesi müracaatını Gençlik ve Spor Bakanlığı kendisi yaptı. Bu şekilde yapı kayıt belgesi, Karşıyaka'ya maliyeti olmadan çıkartıldı. Yeşil-kırmızılı camiaya yapı kayıt belgesi müjdesini Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, Dünya Karşıyakalılar Günü'nde verdi. Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta Würzburg'la oynadığı maçı da Karşıyaka yönetimiyle birlikte izleyen Zeybekçi, kulübün geleceği olan stadın tamamlanacağı sözünü verdi.

ŞUBATTA 3 İHALE VAR

Karşıyaka Stadı için İmar Barışı başvuru sürecinin son günlerinde yapı kayıt belgesi alınmasıyla gözler yeni ihale sürecine çevrildi. Daha önce 14 Ocak 2014 ve 15 Haziran 2017'de yapılan ihaleleri açılan davalarla iptal edilen stat için şubat ayında ikmal ihalesi yapılması bekleniyor. Karşıyaka Stadı'yla aynı dönemde yapımları süren Göztepe ve Alsancak Stadı için de ikmal ihalesi düzenlenebileceği öğrenildi. Nisan 2017'e 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen Alsancak Stadı ve Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihalesi yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda aradan geçen süreçte meydana gelen fiyat farkları ve projelere yapılan eklemeler nedeniyle ikmal (tamamlama) ihaleleri yapılabileceği belirtildi.

Daha önce yıkım, zemin iyileştirme ve temel çalışmaları için 16 milyon TL harcanan Karşıyaka Stadı'nda yeni ihale sonrası kalan inşaat işleri için ruhsat almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulacak. Karşıyaka'da Örnekköy, Çiğli gibi birçok yer değerlendirildikten sonra eski İlçe Stadı'nın yerine 15 bin kapasiteyle yapılması kulüp tarafından 2012'de gündeme getirilip uzun bir süreci geride bırakan stat için Çevre Bakanlığı, Şehir Plancıları Odası ve belediyenin de isteklerini göz önüne alarak 2017 yılında 2 kez imar planı değişikliği yaptı. Son imar planına itiraz eden 51 vatandaştan 7'sinin açtığı dava sürüyor. Yapı kayıt belgesiyle ruhsat alınınca inşaat faaliyetlerinin dava sonuçlarını beklemeden başlayacağı sızan haberler arasında.

BÜYÜKKARCI: "İLK DÜDÜĞE KADAR DEVAM"

Yeni statlarında ilk düdük çalana kadar işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka kamuoyuna stat çalışmalarımızın sürdüğünü söylüyorduk. Herkes somut adım istiyordu ama bazı şeylerin reklam yapılmadan yürümesi gerekiyor. Bu sürece gelmemizde İZVAK yönetimi ve Sayın Nihat Zeybekçi'nin çabaları için teşekkür ediyoruz. Stadımızın önünde artık bir engel kalmadı. Şimdi ihale süreçlerini takip edeceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Karşıyaka'nın çıkarlarını koruduğumuzdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sorunlar teker teker çözülüp ilk düdüğe kadar stadın takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

ERTEN: "ÖNEMLİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ"

İzmir'e yapılacak statlarla ilgili sorunların çözülmesi için yıllardır çabalayan İZVAK Başkanı Ali Erten, Karşıyaka Stadı'nda yapı kayıt belgesi alınmasıyla önemli bir aşamanın geçildiğini belirtti. Erten, İZVAK yönetimi adına, "Yönetimimizin, Karşıyaka'nın değerli yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde İmar Barışı kapsamında uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda, itiraz ve davalar nedeniyle 3 yıldır bekleyen stat inşaatının tamamlanan kısımlarına ait yapı kayıt belgesi alınarak inşaatın devamı için çok önemli bir aşama geçildi" diye konuştu.

Ali Erten, "Karşıyaka Stadı inşaatı, diğer stat inşaatlarından çok önce başlamasına rağmen yarım kaldı. Sebeplerini hepimiz biliyoruz. Bu durum Karşıyaka Spor Kulübü'nde hem sportif, hem de maddi anlamda büyük zarar verdi. Bu anlamda Karşıyaka Spor Kulübümüzün büyük mağduriyeti var. Bunun bir an önce giderilmesi için kulüp yönetimimizle koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalara duyarlılık gösteren, destek veren ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

JURİCEVİC UNUTULMADI

Dünya Karşıyakalılar Günü'nde Karşıyaka'nın 25 Kasım'da hayatını kaybeden efsane kalecisi Juricevic anıldı. 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Belediyesi'nin Çaşı Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma etkinliği camia ve kulüpte 1986-1991 yılları arasında forma giyen Juricevic'in takım arkadaşları ve dönemin Kulüp Başkanı İbrahim Koç'u buluşturdu. Dönemin futbolcularından Cihat Arslan, Rıza Tuyuran, Nihat Umut, Muharrem Dirik ve Berkay Yönter, Juricevic'le ilgili anılarını paylaştı.

DHA



