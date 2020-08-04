Ligler sonuçlandıktan sonra koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle tüm liglerde düşmeyi kaldırıp Bölgesel Amatör Lig’den liderle arasında en fazla 3 puan fark bulunan 9 takımı daha 3'üncü Lig’e alan TFF, Play-Off finalistlerinin üst kategoriye çıkarılması önerisini ise reddetmişti.

Bu kararlarla liglerde dengesiz bir grup dağılımı oluştuğunu söyleyen Soner Tolungüç, "2'nci Lig 39 takımdan oluşuyor. Grupların biri 20, biri 19 takımlı olacak. TFF’nin kararı tekrar değerlendirerek liglerinde final oynayan takımları üst lige alıp adaleti sağlamasını bekliyorum. Pandemi bile çıkmadan aylar önce küme düşen eksi puandaki takımlar kurtulurken yatırım yapıp finalde kaybeden takımların üst liglere alınmaması yanlış" dedi.

İzmir’e önümüzdeki günlerde dönerek yönetimle yeni sözleşme için masaya oturacak Tolungüç, yeni sezon hazırlıklarına başlangıç tarihinin alt liglerin start tarihi net açıklandıktan sonra belirleneceğini dile getirdi.

DHA