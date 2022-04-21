Geçen yıl transfer yasağını 5 sene sonra açmasına rağmen yeni aldığı 20 futbolcunun çoğundan beklediğini bulamayıp aylarca düşme hattında kalan Kaf-Kaf, yeni sezonda da aynı hataya düşmemek için tercihlerini doğru yapmaya çalışacak.

Takımda sezon boyunca verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak yeşil-kırmızılılar, bu kez iskelet kadroyu koruyup nokta takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk kovalamayı hedefliyor. Ligin son haftaları Teknik Direktör Erman Güraçar'ın gözüne girmek isteyen futbolcular için son fırsat olacak. Karşıyaka'da sezon sonunda kiralık futbolcular Can Muhammet, Denis, Kerem, Tuncay Turgay'ın yanı sıra bekleneni veremeyip devre arasında da kulüp bulmaları istenen Alperen, Sefer gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

DHA