Yeşil-kırmızılılarda ileri uca iki pivot santrfor Can Muhammet Vural ve Fatih Taşdelen'in alınmasıyla ilk yarının en skorer ismi Abdülkadir de kanada çekilecek. Ligde attığı 6 golle ilk yarıda takımın en golcü futbolcusu olan Abdülkadir, asıl mevkisi olan kanatta görev yaparken, ileri uçta yeni golcüler sahaya çıkacak. Kaf-Kaf, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yeni oyun planını çalışıyor.

Şimdiye kadar 4 transfer yapan, bir yandan transfer yasağını da alacaklı futbolcularından muvafakatname imzalarını toplayıp bu hafta kaldırmaya uğraşan Karşıyaka, kanat, orta saha, stoper ve sol bek takviyesi de yapmak istiyor. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 21 puanla alt sıralarda kalan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda çıkışa geçerek bu sezon Play-Off'tan da olsa mutlaka 2'nci Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)