Yönetimde idari görevinin yanında futbol takımıyla bire bir ilgilenen isim olan Gökhan Şensan, "Sezon başında, 'Küme düşer' denilen bu takım zirvedeki rakiplerini yeniyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yaş ortalaması en düşük takımlarından biri olduklarını hatırlatan Şensan, "Tamamen altyapıdan, kendi evlatlarımızdan oluşan kadromuz tüm camianın gururu olmuş durumda. Şube olarak futbolcularımız ve personele maaşlarını ödüyoruz. Tek bir oyuncu alacağı için Futbol Federasyonu'na gitmedi. Takıma prim borcumuz yok. Primleri pazartesi mesai başlar başlamaz hesaplarına yatırıyoruz. Deplasman ve kamp masraflarını, tesislerin giderlerini karşılıyoruz. Ancak aylardır tüm ödemelerde yalnız bırakılıyoruz. Futbol takımı kulübün öz evladı ve desteği hak ediyor. Futbol şube olarak yalnız bırakılmayalım" dedi.

DHA