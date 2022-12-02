5 yıldır Karşıyaka'yla aynı gruptaki takımları çalıştırıp son 4 sezonun 3'ünde görev yaptığı ekipleri 2'nci Lig'e taşıyan Dinçel, Kaf-Kaf'ta da aynı başarıyı yakalayacaklarını dile getirdi. Dinçel, "İnşallah başarılı olacağız, onun için buradayız. Bu büyük camiada görev aldığım için çok mutluyum. Hedefin kesinlikle üst lig olduğunu biliyorum. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşacağız. Caimaya, yönetime, takımıma inanıyorum. Karşıyaka'yı iyi tanıyorum. Uzun süreden beri Karşıyaka'nın bulunduğu gruplarda görev yaptım. Futbolcuları iyi biliyorum" dedi.

Bu hafta cumartesi günü 8 puan önündeki lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu çok kritik 90 dakikada konuk edecek Karşıyaka'da Dinçel, "Önümüzde devre arasına kadar 3 haftalık bir periyot var. Bu periyottaki ilk maçta liderle oynayacağız. Ligin puan anlamında en iyi performansını gösteren takımıyla karşılaşacağız. Rakip güçlü ama biz de gücümüzü biliyoruz. İç sahada en büyük avantajımız, 12'nci adamımız taraftarımız olacak" diye konuştu.

Sezon başında Mersin İdmanyurdu'yla anlaşmasına rağmen maça çıkmadan ayrılan tecrübeli teknik adam, "Çeşitli sebeplerden dolayı sezon başında Mersin'den ayrıldım. Bazen böyle ayrılıklar olabiliyor. Şu an Karşıyaka'da görev yapıyorum ve takımımın başarısı için sahaya çıkacağım. Camianın beklentilerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)