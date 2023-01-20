TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde aldığı 4-2'lik Nevşehir galibiyetiyle 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Karşıyaka'da zorlu Derince deplasmanı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Yeşil-kırmızılılarda stoper Metin, orta saha oyuncusu Onur ve Fatih Ergen ile santfor Emre bu hafta kart görmeleri halinde gelecek haftaki 1922 Konyaspor randevusunda görev yapamayacaklar.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in bu hafta ilk 11'de oynaması beklenen 4 oyuncuya da dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı ön libero Mustafa Aşan dışında eksik yok. (DHA)