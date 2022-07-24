TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla kampta 29 Temmuz'da 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos'ta da yine 2'nci Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak.

Dış transferde toplam 6 oyuncuyla anlaşan Karşıyaka'nın Çorum FK'dan geçen sezon kiralayıp bu sezon 3 yıllığına aldığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferleri kulüplerinden resmi evrak işlemleri tamamlanınca açıklanacak.

İZMİR, (DHA)