Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, mutsuz oldukları gerekçesiyle ayrılmak isteyip ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkmayan isimlerden Görkem geçen hafta takıma dönerken, Özgür konusundaki belirsizlik sürüyor. Yetiştiricilik bedelini karşılayamacağı için başka bir takıma transfer olmayıp futbolu bırakacağını açıklayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda haftalardır gelişme yaşanmadı.

5 Ekim'de sona erecek transfer döneminin bitişine günler kala Özgür'ün futbolu bırakma kararından geri adım atmayı düşünmediği öğrenildi. Özgür, altyapısında yetiştiği transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda 3 sezondur 55 lig maçında forma giyip, 8 gol attı.