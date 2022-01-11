İZMİR, (DHA)

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun ulusal çapta düzenlediği şampiyonlardan Karşıyaka Zübeyde Hanım Yarışı, 18-19 Aralık tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak. 10 yaştan 80 yaşa kadar farklı yaş aralıklarının katılacağı yarışta her kategori kendi yaş düzeyinde hazırlanan rotada seyredecek. Yarış 36 farklı kategoride düzenlenecek. Yaklaşık 2 bin katılımcı beklenen yarışta Bulgaristan'dan gelen sporcular da yer alacak. 18 Aralık Cumartesi günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 10.00'da startı verilecek organizasyonda ilk gün saat 15.00'te 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda ödül töreni olacak.

Aynı gün Bostanlı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda saat 19.30'da özel gece yarışı da düzenlenecek organizasyon, 19 Aralık Pazar günü Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda saat 15.00'teki törenle son bulacak. Oryantiring sporunda sporcular, önceden belirlenmiş ve haritada işaretlenmiş hedefleri en kısa sürede bulmaya çalışıyor. Sporcu başlangıç koridorundan start alıp, harita üzerinde belirlenmiş hedeflere koşarak ulaşarak elinde bulundurduğu çipi, eks (elektronik kontrol sistemi) denilen alete yerleştirerek o hedefe geldiğini tespit ettiriyor. Son hedeften sonraki varış noktasında yarış bitiriliyor. Sporcular kendi kategorisi ile çakışmayacağı farklı zamanlarda start alıyor, böylece sporcuların birbirini takibi önlenip yarış adaleti sağlanıyor.

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