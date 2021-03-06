Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapıdan beri 10 yıldır kadrosunda yer aldığı Karşıyaka'da disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp sözleşmesi tek taraflı feshedilen Onur Kıntaş, taraftara veda yazısında yönetime sitem etti. Kulübe geçen sezon rakam telafuz etmeden dönüp imza attığını belirten Onur, sosyal medyadaki vedasında, "Geçen sezon Play-Off finali oynadıktan sonra çok iyi başladığımız bu sezonda yönetimimizin bana verdiği sözleri tutmadığını ve sözleşmemle ilgili ben istememe rağmen herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini gördüm. Devre arasında başkanımıza bana verilen sözleri hatırlattığımda şahsıma karşı göstermiş olduğu aşağılayıcı, alaycı söylem ve tavırlar beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle ayrılma noktasına geldiğini, teknik direktör Soner Tolungüç'ün ricasıyla kaldığını belirten Onur, "Hocamızın istifasından sonra yaşanılan süreçte bana karşı alınan tavır ve davranışların değiştiğini fark ettim. Elazığ maçından sonra yönetim kararıyla kadro dışı kaldığım İbrahim Cezayir hocam tarafından bana iletildi. Kendisi saha içinde ve saha dışında benden çok memnun olduğunu, bu kararın kendisiyle alakası olmayıp tamamen yönetimin kararı olduğunu söyledi. Hiçbir yetkili benimle konuşmadı. Kulüp müdürümüz ve sportif direktörümüzle görüşmek için tesislere gittiğimde sözleşmemin feshedildiğini öğrendim. Kulüpte bulunduğum on yıla yakın süre içerisinde bize öğretilen Karşıyakalılık duruşumdan asla ödün vermedim. Beni haksızlığa uğratıp yalnızca hakkımı istediğim için tek taraflı fesih yapan başkan ve bazı yöneticilerimize hakkımı helal etmiyorum. Kişiler gelip geçici, asıl olan daima Karşıyaka Spor Kulübü'dür" dedi. (DHA)