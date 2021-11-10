TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor'dan sezonluk 170 bin TL kiralama ücreti ve 500 bin TL yıllık ücret karşılığı kiralandığı iddia edilen gurbetçi futbolcu, yalnız altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan puansız son sıradaki Karabükspor'a gol atabildi.

Karabükspor ağlarını Türkiye Kupası ve ligde üst üste oynanan 2 maçta 2'şer kez sarsan 24 yaşındaki Okan, ardından suskun kaldı. İlk 11'in bankosu olması beklenirken yedek kulübesini mesken tutan santrfor, sadece 4 maçta 11'de forma giydi. Toplam 9 maçta süre alan futbolcu, son 5 maçın 4'ünde sonradan oyuna dahil olup, Çankaya FK deplasmanında hiç süre alamadı. Kendisi gibi alt sıralarda yer alan Modafen'i pazar günü çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak Kaf-Kaf'ta cezalı Fatih ve Samican forma giyemeyecek.

DHA