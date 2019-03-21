İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı İmbatlı Mahallesi’nde, hayatını kaybeden hayırsever Ayşe Necla Karadavut tarafından yaptırılan ve Karşıyaka Belediyesi’ne tahsis edilen çok amaçlı spor salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nadir Vekiloğlu’nun adını taşıyan salonun açılışına eski ünlü basketbolcular da katıldı.

Karşıyaka ilçesinde, Nadir Vekiloğlu’nun adını taşıyan spor salonu, törenle hizmete girdi. Açılış öncesinde Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Kurdele töreninin ardından ise salon içinde zumba gösterisi yapıldı. Başkan Akpınar ve törene katılan eski basketbolcular da, parkeye inerek potaya atışlar yaptı. Minik basketbolcular tarafından oynanan ilk maçın hava ataşını da salona ismi verilen Nadir Vekiloğlu yaptı. 350 kişilik tribün kapasitesine sahip bin 78 metrekarelik salonun, her yaştan sporculara ve sporseverlere hizmet vereceği ifade edildi.

5 yıl boyunca hayata geçirdiği sosyal, sportif ve fiziki yatırımları anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yaptığım her iş için vicdanım rahat. Vefa insanı olmaya gayret gösterdim. Bize geçmişte büyük başarılar yaşatan Nadir Vekiloğlu’nun ismini bu salonda yaşatacak olmanın gururunu yaşıyorum. Bu alanı bağışlayan ve hem üniversite binasını hem de spor salonunu ilçemize kazandıran merhume Ayşe Necla Karadavut’a rahmet diliyorum. Bu tür vefa işleri, gelecek nesillere mesajımız olsun. Burada yetişen gençlerin her biri Nadir Vekiloğlu’nu rol model alacak” dedi.

Nadir Vekiloğlu da, şöyle konuştu:

"Karşıyaka’daki yeni bir salona adımın verileceğini öğrendiğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Yaşarken böyle bir ödülü almak çok değerli. Kıymet verdiklerimizin değerini, yaşarken bilmeli ve ona göre davranmalıyız. Bu açıdan Başkan Akpınar’a şükran borçluyum. Allah, hak eden herkese bu duyguyu nasip etsin."

Karşıyaka’nın önemli basketbolcularından Nadir Vekiloğlu’nun adını taşıyan salonun açılış törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın eşi Zehra Akpınar, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, eski Milli Basketbolcu Efe Aydan ve eski basketbolcular ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İHA