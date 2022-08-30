Yeşil-kırmızılı ekibe geçen sezon başında Şanlıurfaspor'dan transfer olup 30 maçta attığı 6 golle takımın en skorer oyuncularından olan 29 yaşındaki orta saha kadro dışı bırakıldı. Yönetimle görüşüp ücretinde iyileştirme isteyen Samican, talebi yerine gelmeyince takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Samican'ın daha yüksek ücretle transfer teklifi aldığı için gitmeyi talep ettiği iddia edilirken, kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu takımdan ayrı özel program dahilinde çalışıyor. Yolların ayrılması beklenen Samican'la bonservis pazarlığı sürüyor. İzmir ekibinde kadroda düşünülmeyip kulüp bulması istenen altyapı patentli sağ bek İlyas da bonservisini almaya çalışıyor.

Karşıyaka sezon öncesi forma lansmanını yarın saat 19.12'de KSK Fan Zone'da yapacak. Taraftarlar da Nevşehir Belediyespor deplasmanı öncesi perşembe günü antrenman ziyareti yapıp takıma moral verecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)