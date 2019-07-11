İç transferi anlaşmak istediği tüm isimlerle nikah tazeleyerek kapattıktan sonra antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan yeşil-kırmızılı ekipte, Toros, "Geçen sezon güzel bir sinerji yakaladık. Ekibimle birlikte geldiğimizde takımın ve camianın özgüveni dip yapmıştı. Bu tabloyu kısa bir zamanda aşıp takıma Play-Off oynattık. Bu sezon her zamanki gibi çok çalışıp önce kendimizi garantiye alacağız. Karşıyaka hedefsiz kalmaz, mutlaka gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Oyuncalarımıza güveniyoruz" dedi.

"En büyük artımız oyuncularımızın sistemimizi bilmesi" diyen Mesut Toros, "Ne istediğimizi biliyor, bizi tanıyorlar. Altyapıdan gelen 5 tane gencimiz var. Sadece onları oyun sistemimize adapte edeceğiz. Futbolcularımız ve bizler istekli ve arzuluyuz. Geçen sezon 8'inci hafta gelmiştim. Kamp dönemini birlikte geçirmemiştik. Bu sezon başını birlikte geçirmemiz büyük avantaj olacak" diye konuştu. Geçen sezon zorlu bir grupta olduklarını belirten Toros, "Yüksek bütçeli, geniş kadrolu belediye takımlarına karşı mücadele ettik. Bu sezon da öyle olacak. Ligde 17 hafta gol yemeyen bir Karşıyaka vardı. Aynı felsefeyle devam edeceğiz. Hiçbir grup kolay değil. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Sıkıntılı durumdan gelip beklenmeyen bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Toros, "Play-Off'ta Van BŞB'yi geçebilseydik yüzde yüz 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyordum. Bu yıl yine oyun felsefemizden ödün vermeyeceğiz. Ofansif anlamda sıkıntılarımız vardı. Transferimiz kapalı. Defansif anlamda çok güçlü bir takımdık. Takım savunmasını çok iyi yapan bir takımdık. Taktiksel olarak güçlüyüz. Bu sayede iyi bir çıkış yaptık. Bu sezon ofansta daha fazla üretirsek, altyapıdan gelen kanat oyuncuları da katkı sağlarsa işimiz daha kolaylaşır. Profesyonel yaptığımız gelecek vadeden kalecimiz Berke çapraz bağı sakatlığı nedeniyle uzun süre aramızda almayacak. Ön libero Caner, forvet arkası ve kanat Batuhan, sağ açık Mert, forvet Hakan'ın maçlarını geçen sezon çok izledim. Takıma katkı sağlayacaklar" dedi.

'EN BÜYÜK KOZ TARAFTAR'

Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, futbolda yeni sezonda en büyük kozlarının yine taraftarları olacağını söyledi. Camia takımı olmanın faydalarını geçen sezon boyunca gördüklerini dile getiren Mesut Toros, "Van BŞB'yle oynadığımız Play-Off yarı finalinde 20 bin Karşıyakalı stada koştu. Bu sezon boyunca taraftarımızın yine yanımızda olacağından hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.