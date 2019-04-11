TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta genç kadrosuyla bitime 4 hafta kala Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, futbolcularına olan güveninin tam olduğunu söyledi. Kulübün resmi sosyal medya sayfalarına görev sürecini ve takımın durumunu değerlendiren Toros, "Göreve geldiğim ligin 8. haftasından itibaren ben ve ekibim, takımımızı hak ettiği yere taşımak için 7 gün 24 saat mesai harcadık. Birçok kulübün transfer yasağı sebebi ile yok olmaya hızla ilerlediği bir dönemde, kulübümüzün de içinde bulunduğu bu durumu problem haline getirmeden, camiamızla bütünleşerek, altyapımızdan gelen kendi evlatlarımızla birlikte mücadelemizi Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışır bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

"KARŞIYAKA'YA YAKIŞIR, BİR KOLEJ TAKIMI BIRAKACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Genç ve tecrübe eksiği olan oyuncularla güçlü bir bağ kurduklarını ve yaptıkları planlama ile 38 puan topladıklrını ifade eden Mesut Toros, "Bunda en önemli etken takımımızın artık disiplinli bir oyun anlayışına bağlı olması ve takımımızda kim oynarsa oynasın, bu oyun anlayışının dışına çıkmayarak görevini yapmasıdır. Son 4 haftalık süreçte ise Play-Off barajının 3 puan gerisinde Play-Off mücadelesine devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde takımımızın uzun vadeli hedefleri için aynı planlamaya mevcut oyuncularla birlikte altyapımızdan A takıma katılacak oyuncuları dahil ederek, Karşıyaka'ya yakışır, uzun yıllar armayı gururla taşıyacak bir kolej takımı bırakacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Destek veren herkese teşekkür eden Toros, "Benim ve ekibimin, Karşıyaka camiasını saha içinde ve saha dışında armaya yakışacak bir şekilde temsil ettiğine inanıyorum. Geldiğimiz günden bu yana değerli Başkanım Turgay Büyükkarcı'ya, zamanının büyük bir bölümünü takımımızla geçiren değerli Gökhan Şensan başkanımıza, aynı zamanda mesaisini bizlere harcayan Ziyanur Hasbay'a, Ahmet Yimsek'e, Hakan Çeliker'e, Cafer Aralı'ya, Tayfun Yungul'a, Cenk Karslı'ya, Selçuk Sabancı'ya, her zaman desteğini hissettiğimiz değerli yöneticilerimize ve her koşulda takımımıza desteğini esirgemeyen cefakar büyük Karşıyaka taraftarımıza teşekkür ederim. Son 4 maçta, aynı birliktelikle, hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA